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Водителей предупредили о новой схеме мошенничества: как действуют злоумышленники

Юрист Виноградов: мошенники создают фальшивые сайты оплаты парковки.

Источник: Комсомольская правда

Профессор НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с «Газетой.Ru» предупредил о новом виде мошенничества, жертвами которого становятся водители.

Злоумышленники создают сайты, имитирующие сервисы оплаты проезда по платным дорогам и парковки. Ссылки рассылаются через мессенджеры и соцсети. После перевода денег задолженность остается, а реквизиты банковских карт попадают мошенникам.

В таком случае водители рискуют не только деньгами, но и могут быть привлечены к административной ответственности за неоплаченный проезд. Кроме того, данные карт могут быть использованы для фиктивных переводов.

Виноградов советует использовать проверенные каналы оплаты, не переходить по рекламным ссылкам, проверять адреса сайтов и сохранять необходимые в закладках. Он также рекомендовал использовать двухфакторную аутентификацию для банковских карт.

Эксперт в области технологий и информационной безопасности Борис Косарев рассказал 360.ru, что телефонные мошенники уже нашли способ обойти обязательную маркировку. Они маскируются под различные учреждения, используя похожие названия и аббревиатуры.

Как передает «Царьград», по данным МВД России, большинство преступлений в соцсетях совершаются через Telegram и WhatsApp*. За неделю выявлено 414 преступлений через Telegram и 313 через WhatsApp*.

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