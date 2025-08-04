Водителей предупредили о новой схеме мошенничества: как действуют злоумышленники

Профессор НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с «Газетой.Ru» предупредил о новом виде мошенничества, жертвами которого становятся водители.
Злоумышленники создают сайты, имитирующие сервисы оплаты проезда по платным дорогам и парковки. Ссылки рассылаются через мессенджеры и соцсети. После перевода денег задолженность остается, а реквизиты банковских карт попадают мошенникам.
В таком случае водители рискуют не только деньгами, но и могут быть привлечены к административной ответственности за неоплаченный проезд. Кроме того, данные карт могут быть использованы для фиктивных переводов.
Виноградов советует использовать проверенные каналы оплаты, не переходить по рекламным ссылкам, проверять адреса сайтов и сохранять необходимые в закладках. Он также рекомендовал использовать двухфакторную аутентификацию для банковских карт.
Эксперт в области технологий и информационной безопасности Борис Косарев рассказал 360.ru, что телефонные мошенники уже нашли способ обойти обязательную маркировку. Они маскируются под различные учреждения, используя похожие названия и аббревиатуры.
Как передает «Царьград», по данным МВД России, большинство преступлений в соцсетях совершаются через Telegram и WhatsApp*. За неделю выявлено 414 преступлений через Telegram и 313 через WhatsApp*.
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