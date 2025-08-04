Умер режиссер Эльдар Шенгелая, снявший фильм «Белый караван»

На 93-м году жизни скончался режиссер и народный артист СССР Эльдар Шенгелая, снявший фильм «Белый караван». Об этом в понедельник, 4 августа, сообщили в пресс-службе фонда Нато Вачнадзе.
— С прискорбием сообщаем, что скончался Эльдар Шенгелая, — сообщили представители фонда в соцсетях.
Причины смерти режиссера не разглашаются.
Шенгелая родился 26 января 1933 года в Тифлисе (ныне Тбилиси — прим. «ВМ»). В 1958 году он окончил ВГИК, позже начал работать со студиями «Мосфильм» и «Грузия-фильм».
В 1983 году снял комедию «Голубые горы, или Неправдоподобная история», которая получила приз Всесоюзного кинофестиваля и Государственную премию СССР.
Работа Шенгелая «Белый караван» вышла в 1964 году и получила номинацию на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.