Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер режиссер Эльдар Шенгелая, снявший фильм «Белый караван»

На 93-м году жизни скончался режиссер и народный артист СССР Эльдар Шенгелая, снявший фильм «Белый караван». Об этом в понедельник, 4 августа, сообщили в пресс-службе фонда Нато Вачнадзе.

На 93-м году жизни скончался режиссер и народный артист СССР Эльдар Шенгелая, снявший фильм «Белый караван». Об этом в понедельник, 4 августа, сообщили в пресс-службе фонда Нато Вачнадзе.

— С прискорбием сообщаем, что скончался Эльдар Шенгелая, — сообщили представители фонда в соцсетях.

Причины смерти режиссера не разглашаются.

Шенгелая родился 26 января 1933 года в Тифлисе (ныне Тбилиси — прим. «ВМ»). В 1958 году он окончил ВГИК, позже начал работать со студиями «Мосфильм» и «Грузия-фильм».

В 1983 году снял комедию «Голубые горы, или Неправдоподобная история», которая получила приз Всесоюзного кинофестиваля и Государственную премию СССР.

Работа Шенгелая «Белый караван» вышла в 1964 году и получила номинацию на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше