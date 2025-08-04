Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер народный артист СССР Эльдар Шенгелая

В Грузии на 93-м году жизни скончался народный артист СССР и известный кинорежиссер Эльдар Шенгелая. Об этом сообщили в фонде Нато Вачнадзе.

Срочная новость В Грузии на 93-м году жизни скончался народный артист СССР и известный кинорежиссер Эльдар Шенгелая. Об этом сообщили в фонде Нато Вачнадзе.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше