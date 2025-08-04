В Свердловской области из-за опоздания пригородной электрички проводится расследование

Поводом для надзорных мероприятий стали публикации в соцсетях и СМИ. Уточняется, что инцидент произошел из-за технической неисправности состава. Прокуратура выясняет, насколько поезд безопасен для дальнейшей эксплуатации и как сильно нарушены права пассажиров.