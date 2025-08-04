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В Свердловской области из-за опоздания пригородной электрички проводится расследование

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа, ФедералПресс. В Свердловской области пригородный электропоезд «Финист» из Каменска-Уральского в Екатеринбург задержался на час. Проверку причин инцидента проводит Уральская транспортная прокуратура.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Время прибытия поезда по расписанию 17 час. 01 мин. 02.08.2025. Фактически поезд прибыл 18 час. 04 мин. 02.08.2025», — отметили в ведомстве.

Поводом для надзорных мероприятий стали публикации в соцсетях и СМИ. Уточняется, что инцидент произошел из-за технической неисправности состава. Прокуратура выясняет, насколько поезд безопасен для дальнейшей эксплуатации и как сильно нарушены права пассажиров.

«ФедералПресс» писал о четырехчасовой задержке электропоезда № 7076, следовавшего из Бокситов в Екатеринбург. Прокуратура провела проверку и оштрафовала Свердловскую пригородную компанию на 100 тысяч рублей.