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Умер Эльдар Шенгелая, народный артист СССР и кинорежиссер

Кинорежиссер Эльдар Шенгелая умер на 93-м году жизни.

Умер Эльдар Шенгелая, народный артист СССР, кинорежиссер. Об этом сообщили в фонде Нато Вачнадзе.

Отмечается, что народный артист ушел из жизни в Грузии на 93-м году жизни.

В 1958 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа. Затем работал на киностудии «Мосфильм». С 1960 года он стал режиссером киностудии «Грузия-фильм».

Немногим ранее стало известно о смерти Виктора Бутова, российского актера, а также звезды фильмов «Вторжение» и «Побег из тюрьмы». Ему было 72 года. Многим он запомнился ролями в картинах «Побег из тюрьмы» и «Вторжение».

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