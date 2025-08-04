Умер Эльдар Шенгелая, народный артист СССР и кинорежиссер

Немногим ранее стало известно о смерти Виктора Бутова, российского актера, а также звезды фильмов «Вторжение» и «Побег из тюрьмы». Ему было 72 года. Многим он запомнился ролями в картинах «Побег из тюрьмы» и «Вторжение».