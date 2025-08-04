Горы мусора в сердце Чимгана: жемчужину Узбекистана превращают в свалку, а чиновники молчат

«Пыль, мусор повсюду. Это творится сутками! Мусорная гора уже с дом. Где Министерство экологии и местные хокимы? Кто будет за это отвечать?!» — возмущается автор видео.
Особое возмущение вызывает то, что речь идёт не просто о каком-то пустыре. Это — территория Угам-Чаткальского национального парка, зона охраняемой природы, которая должна быть гордостью и достоянием страны. Через ущелье протекает сай — он течёт в посёлок Чимган, а затем впадает в Чарвакское водохранилище, где отдыхают тысячи людей. Загрязнение с такой «мусорной базы» напрямую угрожает экосистеме, водным ресурсам и здоровью людей.
На фоне этих событий заявления Минэкологии, Минводхоза и Генпрокуратуры о контроле за будущей стройкой Sea Breeze Uzbekistan звучат особенно цинично. Если вы не можете навести порядок в уже существующих зонах отдыха, какой контроль вы можете гарантировать в новых?
«Почему все закрыли на это глаза? Это настоящий беспредел. К кому обращаться? Почему никто не реагирует? Чимган — это жемчужина Узбекистана. Зачем превращать её в помойку?» — задаёт резонные вопросы автор публикации.
Пока государственные органы молчат, жители и активисты просят привлечь внимание к происходящему и требуют прекратить варварское уничтожение природы, провести расследование и наказать виновных.