Горы мусора в сердце Чимгана: жемчужину Узбекистана превращают в свалку, а чиновники молчат

Особое возмущение вызывает то, что речь идёт не просто о каком-то пустыре. Это — территория Угам-Чаткальского национального парка, зона охраняемой природы, которая должна быть гордостью и достоянием страны. Через ущелье протекает сай — он течёт в посёлок Чимган, а затем впадает в Чарвакское водохранилище, где отдыхают тысячи людей. Загрязнение с такой «мусорной базы» напрямую угрожает экосистеме, водным ресурсам и здоровью людей.