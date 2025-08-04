Иркутские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Бурятии

Услышать новости о землетрясениях для жителей Иркутской области уже стало привычным. Вот и эта неделя началась с подземных толчков. Их сейсмологи Приангарья зафиксировали в ночь, на 4 августа, в Бурятии. Об этом КП-Иркутск рассказали в Байкальском филиале «Единой геофизической службы РАН».