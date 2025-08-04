Иркутские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Бурятии

Услышать новости о землетрясениях для жителей Иркутской области уже стало привычным. Вот и эта неделя началась с подземных толчков. Их сейсмологи Приангарья зафиксировали в ночь, на 4 августа, в Бурятии. Об этом КП-Иркутск рассказали в Байкальском филиале «Единой геофизической службы РАН».
— Землетрясение произошло в 3 августа в 20:13 по Гринвичу, а это в 04:13 в Иркутскому времени, — пояснили специалисты.
Эпицентр располагался в местности с координатами 54.64 с.ш. 109.08 в.д. Энергетический класс землетрясения — 10.6. Это в Северо-Байкальском районе республики. Однако жители Иркутской области не почувствовали землетрясение.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что неделю назад землетрясение зафиксировали неподалеку от поселка Таксимо, что в Муйском районе.