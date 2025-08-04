Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артем Дзюба установил уникальное достижение в чемпионате после гола «Спартаку»

36-летний форвард «красно-черных» спас их от поражения в матче против «красно-белых» 3 августа.

36-летний форвард «красно-черных» спас их от поражения в матче против «красно-белых» 3 августа.

Встреча третьего тура Премьер-лиги завершилась вничью — 1:1. Пабло Солари и Артем Дзюба (с пенальти) отличились в добавленное ко второму тайму время. Тольяттинцы играли в большинстве весь второй тайм.

При этом нападающий волжан стал первым футболистом в истории чемпионата России, который забил первый гол своего клуба в концовках четырех матчей.

25 ноября 2012-го сделал это за «Спартак» в игре против столичного «Динамо» (1:5), 21 апреля 2014-го за «Ростов» против «Волги» (1:2), 3 августа 2019-го за «Зенит» против «Краснодара» (1:1) и 3 августа 2025-го за «молодых и звонких», пишет телеграм-канал «ЦИФРОСКОП».

Недавно Дзюба высказался поделился мнением о матче против москвичей в Самаре.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.