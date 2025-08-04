Артем Дзюба установил уникальное достижение в чемпионате после гола «Спартаку»

36-летний форвард «красно-черных» спас их от поражения в матче против «красно-белых» 3 августа.
Встреча третьего тура Премьер-лиги завершилась вничью — 1:1. Пабло Солари и Артем Дзюба (с пенальти) отличились в добавленное ко второму тайму время. Тольяттинцы играли в большинстве весь второй тайм.
При этом нападающий волжан стал первым футболистом в истории чемпионата России, который забил первый гол своего клуба в концовках четырех матчей.
Недавно Дзюба высказался поделился мнением о матче против москвичей в Самаре.
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