Раскрыта судьба льва, покалечившего владельца «Тайгана»

Зубков также говорил, что намерен продолжать посещать львов и взаимодействовать с ними, несмотря на инцидент. Он также подчеркнул, что изменит свой подход к этому льву. Зубков добавил, что не торопится возвращаться в сафари-парк, поскольку у него есть надежная команда, на которую он может положиться.