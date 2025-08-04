Раскрыта судьба льва, покалечившего владельца «Тайгана»

Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков сообщил РИА Новости, что льва, напавшего на него, могут перевести в другой зоопарк для размножения.
«Если подвернется оказия, льва могут отправить для размножения в другой зоопарк», — сказал Зубков.
По его словам, окончательное решение по этому вопросу еще не принято, «время покажет».
Животное будет содержаться в вольере вместе с другими хищниками, его не будут выпускать в саванну, где львы свободно перемещаются.
Зубков также говорил, что намерен продолжать посещать львов и взаимодействовать с ними, несмотря на инцидент. Он также подчеркнул, что изменит свой подход к этому льву. Зубков добавил, что не торопится возвращаться в сафари-парк, поскольку у него есть надежная команда, на которую он может положиться.