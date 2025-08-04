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Соболев после гола опубликовал мем про петушиный крик с отсылкой к Жириновскому

Нападающий «Зенита» Александр Соболев после ничейного результата в матче Российской Премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА разместил в своем Telegram-канале мем, отсылающий к высказываниям экс-политика Владимира Жириновского.

Нападающий «Зенита» Александр Соболев после ничейного результата в матче Российской Премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА разместил в своем Telegram-канале мем, отсылающий к высказываниям экс-политика Владимира Жириновского.

«Петушиный?» — сопроводил Соболев публикацию, прикрепив фотографию, где он повторил характерный жест политического деятеля, который скончался в апреле 2022 года.

Напомним, что матч между ЦСКА и «Зенитом», состоявшийся в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 1:1.

На 33-й минуте игры голом отличился футболист ЦСКА Алеррандро. На 77-й минуте Александр Соболев сравнял счет, успешно реализовав пенальти.

В турнирном зачете РПЛ «Зенит» занимает пятую позицию, набрав пять очков. ЦСКА уступает петербургскому клубу лишь по дополнительным критериям.

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