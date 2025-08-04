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Умер грузинский кинорежиссер Эльдар Шенгелая

ТБИЛИСИ, 4 авг — РИА Новости. Грузинский кинорежиссер Эльдар Шенгелая скончался на 93-м году жизни, сообщает Фонд Нато Вачнадзе.

Источник: © РИА Новости

«С сожалением сообщаем, что скончался Эльдар Шенгелая», — говорится в заявлении.

Эльдар Шенгелая родился в 1933 году в Тбилиси. Он легендарный грузинский и советский кинорежиссёр, сценарист и общественный деятель. Его фильмы, такие как «Необыкновенная выставка», «Чудаки», «Голубые горы, или Неправдоподобная история», сочетали тонкий юмор, сатиру и глубокую философию. Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, почётный гражданин Тбилиси. В 1990—2004 годах был депутатом парламента Грузии и подписал Акт о независимости страны. Шенгелая остаётся символом грузинской культуры, соединяющим искусство и гражданскую позицию.

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