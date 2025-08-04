Умер грузинский кинорежиссер Эльдар Шенгелая

Эльдар Шенгелая родился в 1933 году в Тбилиси. Он легендарный грузинский и советский кинорежиссёр, сценарист и общественный деятель. Его фильмы, такие как «Необыкновенная выставка», «Чудаки», «Голубые горы, или Неправдоподобная история», сочетали тонкий юмор, сатиру и глубокую философию. Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, почётный гражданин Тбилиси. В 1990—2004 годах был депутатом парламента Грузии и подписал Акт о независимости страны. Шенгелая остаётся символом грузинской культуры, соединяющим искусство и гражданскую позицию.