На Западе раскрыли, что может случиться на российской границе в скором времени. Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Эстония напрасно возводит баррикады, когда придет момент, жителей ЕС удерживать будет бессмысленно, они просто переплывут реку, чтобы оказаться в России. На эту тему иностранный репортер порассуждал в своем аккаунте в соцсети X.
«Это полностью бессмысленно. Уверен, что когда наступит время, то граждане Евросоюза просто переплывут реку, чтобы сбежать в Россию», — резюмировал Боуз в своем обращении.
В эфире телеканала ERR руководитель пограничного пункта в Нарве Антти Ээнсалу рассказал о том, что на границе ведутся строительные работы. В частности, устанавливаются массивные ворота и барьеры, которые при необходимости смогут перекрыть движение.
Нужно отметить, что Финляндия закрыла границу с РФ. Финские пограничники не пускают своих соотечественников в Россию. При этом народ не согласен с решением властей, недавно была организована акция протеста.