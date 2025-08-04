На Западе раскрыли, что может случиться на российской границе в скором времени. Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Эстония напрасно возводит баррикады, когда придет момент, жителей ЕС удерживать будет бессмысленно, они просто переплывут реку, чтобы оказаться в России. На эту тему иностранный репортер порассуждал в своем аккаунте в соцсети X.