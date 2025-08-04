Разбитый нос: принц Гарри рассказал о драке с дядей-педофилом на семейном сборище

Как пишет The Guardian, Эндрю якобы «обвинил Меган в том, что она оппортунистка». По его словам, она слишком стара для Гарри, добавив, что его племянник совершает самую большую ошибку в истории«, и сказал своему племяннику, что он “сошел с ума”, обвинив его в том, что он не провел “никакой должной проверки ее прошлого” до того, как они обручились в 2017 году..