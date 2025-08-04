Разбитый нос: принц Гарри рассказал о драке с дядей-педофилом на семейном сборище

Принц Гарри отрицает, что разбил принцу Эндрю нос на семейном собрании. В новой биографии герцога Йоркского утверждается, что «были нанесены удары» после того, как жаркий спор перерос в применение физической силы.
Принц Гарри отрицает, что разбил принцу Эндрю, который подозревается в сексуальных связях с несовершеннолетними, нос во время драки на семейном собрании в 2013 году.
Согласно выдержке из новой биографии опального герцога Йоркского, опубликованной в субботу в Daily Mail, у пары произошел жаркий спор, который перерос в физическую стычку. «Удары были нанесены из-за того, что Эндрю сказал что-то за спиной Гарри», — утверждал автор Эндрю Лоуни.
Предполагаемая драка началась, когда «Гарри сказал своему дяде, что он трус, раз не сказал этого ему в лицо. Гарри, по общему мнению, одержал верх над Эндрю, оставив его с разбитым носом, прежде чем драка была прекращена».
В биографии Лоуни, озаглавленной «Взлет и падение дома Йорков», также утверждается, что Эндрю сказал своему племяннику, что его брак с Меган Маркл, ныне герцогиней Сассекской, «продлится не больше месяца».
Как пишет The Guardian, Эндрю якобы «обвинил Меган в том, что она оппортунистка». По его словам, она слишком стара для Гарри, добавив, что его племянник совершает самую большую ошибку в истории«, и сказал своему племяннику, что он “сошел с ума”, обвинив его в том, что он не провел “никакой должной проверки ее прошлого” до того, как они обручились в 2017 году..
Поздно вечером в субботу представитель Гарри и Меган заявил: «Я могу подтвердить, что между принцем Гарри и принцем Эндрю никогда не было физической драки, и принц Эндрю никогда не делал замечаний о герцогине Сассекской в адрес принца Гарри».
Герцог и герцогиня направили официальное письмо в Daily Mail в связи с публикацией того, что их пресс-секретарь охарактеризовал как «грубые неточности, наносящие ущерб и дискредитирующие высказывания».
The Guardian обратилась к Букингемскому дворцу и представителям Герцога Йоркского за комментариями.
Принц Эндрю впал в немилость после неудачного интервью Newsnight в 2019 году о его дружбе с Джеффри Эпштейном, покойным американским финансистом и осужденным за сексуальные преступления. Герцог был лишен королевского и военного титулов в 2021 году, напоминает The Guardian.
В книге утверждается, что у Гарри и его брата Уильяма в течение многих лет были «проблемные» отношения с Эндрю, и что Эндрю также был груб с женой Уильяма, Кэтрин, принцессой Уэльской.
Король Карл III разрешил своему младшему брату остановиться в Королевской ложе, 30-комнатном особняке в Виндзорском Большом парке, принадлежащем королевскому поместью. Однако в прошлом году король прекратил выплачивать Эндрю пособие, которое оценивалось в 1 миллион фунтов стерлингов в год, что вызвало вопросы о будущих мерах.
Источник, цитируемый в биографии Лоуни, утверждает, что принц Уэльский стремится «выселить» герцога и его бывшую жену Сару Фергюсон, которая живет с Эндрю, хотя пара развелась в 1996 году.
Согласно источнику издания, «Уильям также ненавидит Сару и не может дождаться того дня, когда его отец вышвырнет их обоих из дома. Если Чарльз этого не сделает, я гарантирую вам, что первое, что сделает Уильям, когда станет королем, — это добьется их выселения».
Гарри разорвал отношения со своей семьей, сославшись на «токсичность» королевской жизни и предполагаемый расизм по отношению к своей жене, и в 2020 году переехал со своей молодой семьей в Канаду, а затем в США. В 2022 году он опубликовал мемуары «Запасной», в которых подробно описал напряженность в своих отношениях с отцом и братом, напоминает The Guardian.
Ранее в этом году он сказал Би-би-си, что простил свою семью и «хотел бы примирения».