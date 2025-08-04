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Москвичам порекомендовали пересесть на городской транспорт 4 августа

Департамент транспорта Москвы порекомендовал жителям и гостям города пересесть на общественный транспорт 4 августа в связи с ухудшением погоды. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Источник: Агентство «Москва»

Там отметили, что в Москве сегодня ожидается сильный дождь.

«Для поездок используйте городской транспорт. Дождь с грозой и ветер до 17 метров в секунду ожидаются в Москве до конца дня», — говорится в публикации.

Также столичный дептранс рекомендовал водителям не отвлекаться на телефон во время движения, избегать резких маневров, не парковать машины около деревьев и шатких конструкций, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что в столице на следующей неделе ожидаются дожди и комфортная температура.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что предстоящие выходные в столичном регионе будут ненастными — в Москву вернутся кратковременные дожди, а в ночь на субботу ожидаются даже ливни с грозами.