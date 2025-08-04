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Врач рассказал, как распознать проблемы со здоровьем по глазам

Офтальмолог Казанцев: желтый цвет глаз — признак проблем с печенью.

Источник: Комсомольская правда

Врач-офтальмолог Антон Казанцев рассказал в беседе с «Газетой.Ru», как распознать проблемы со здоровьем по глазам.

По его словам, регулярное покраснение глаз, особенно с головными болями или «мушками» перед глазами, может говорить о гипертонии или диабете. Резкое покраснение и боль являются симптомом глаукомы.

Сухость глаз, вызванная долгим пребыванием перед экраном, может быть признаком аутоиммунных заболеваний или проблем со щитовидной железой. Желтизна склер указывает на проблемы с печенью.

Выпученные глаза могут говорить о болезни Грейвса, а двоение в глазах — о неврологических заболеваниях.

Врач-терапевт Ирина Ескова, отметила, что покраснение или жжение в глазах может быть следствием инфекции, а отеки век или зуд указывают, как правило, на аллергию, передает «Царьград».

Врач-офтальмолог Кирилл Светлаков рассказал, как сохранить здоровье глаз. Как сообщает 360.ru, эксперт рекомендовал правильно настроить под себя яркость экрана гаджета, а выходя на улицу в солнечный день, необходимо надевать темные очки.