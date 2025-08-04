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Новый оплачиваемый выходной может появиться в России

День знаний хотят сделать нерабочим, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Для многих родителей 1 сентября — насыщенный, трудный день, который включает в себя и подготовку к школе, и торжественную линейку, и сопровождение ребенка. Однако официально он выходным не является.

В Госдуме предложили сделать 1 сентября оплачиваемым выходным днем для родителей. Законопроект депутатов на эту тему готовится к внесению. Это нужно для того, чтобы семьи могли без стресса разделить радость Дня знаний с детьми.

Как сообщил в комментарии РИА Новости парламентарий Дмитрий Гусев, не все начальники готовы войти в положение. Кто-то заставляет брать отгул за свой счет, кто-то вычитает этот день из отпуска.

Поэтому группа инициаторов намерена внести законопроект о выходном первого сентября и дополнительной выплате от государства, которая поможет покрыть расходы этого дня.

Ранее сообщалось о рассмотрении депутатами госвыплат к 1 сентября. Размер ежегодной выплаты хотят приравнять к величине прожиточного минимума в целом по России, что составляет 17 773 рубля. Подразумевается, что количество выплат к 1 сентября будет соответствовать количеству школьников в семье.