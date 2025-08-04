В Самаре проведут экскурсию по «самарским страницам» Эльдара Рязанова

Участникам расскажут о связи режиссёра с Самарой, о его семье, переезде в город, родственниках и влиянии Волги на его судьбу. Маршрут начнётся от дома, где родился Рязанов, — сегодня там находится музей, посвящённый его жизни и творчеству.