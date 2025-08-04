В Самаре проведут экскурсию по «самарским страницам» Эльдара Рязанова

10 августа в 16:00 в Самаре пройдёт пешеходная экскурсия «Самарские страницы Эльдара Рязанова» (12+). Её проведёт историк и сотрудник Музея Эльдара Рязанова Вячеслав Вербовой.
Участникам расскажут о связи режиссёра с Самарой, о его семье, переезде в город, родственниках и влиянии Волги на его судьбу. Маршрут начнётся от дома, где родился Рязанов, — сегодня там находится музей, посвящённый его жизни и творчеству.
Во время экскурсии можно будет не только узнать больше о великом кинорежиссёре, но и услышать факты из истории Самары и Куйбышева времён Великой Отечественной войны.
Место сбора: ул. Фрунзе, 120. Участие — по билетам.
Ранее мы писали, что в «ЗИМ Галерее» 7 августа пройдет бесплатная лекция (18+), на которой обсудят феномен Марселя Дюшана.
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