Скончался отправившийся в клинику по пересадке волос в Турции мужчина

В заявлении сказано: «Перед второй операцией все необходимые медицинские обследования и анализы (включая анализ крови, рентген грудной клетки, ЭКГ и т.д.) были проведены тщательно и без пропусков, как и во время первой процедуры. Эти обследования были проведены под наблюдением анестезиолога, и пациентка была готова к операции. Однако перед началом процедуры пересадки волос и на подготовительном этапе пациентке неожиданно стало плохо по причинам, которые до сих пор неизвестны. Было оказано немедленное медицинское вмешательство, и он был срочно переведен в полностью оборудованную университетскую больницу. Несмотря на продолжавшуюся в течение дня интенсивную терапию, пациент, к сожалению, скончался позже вечером того же дня.».