Скончался отправившийся в клинику по пересадке волос в Турции мужчина

Британец скончался после того, как заболел в клинике по пересадке волос в Турции. Бывшему учителю Мартину Латчману стало плохо во время подготовительного этапа процедуры стоимостью 1500 фунтов стерлингов. В итоге 38-летний британец скончался после начала процедуры по пересадке волос в Стамбуле.
Мартин Латчман из Милтон-Кинса, который в прошлом году оставил 16-летнюю преподавательскую карьеру, чтобы стать военным контрактором, скончался на прошлой неделе после того, как ему стало плохо во время подготовительного этапа процедуры стоимостью 1500 фунтов стерлингов, пишет The Guardian.
Сотрудник клиники доктора Чиника в районе Бешикитас, среди бывших клиентов которой — экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд, сказал, что неизвестно, почему Лэтчман заболел.
Бедолагу перевели в палату интенсивной терапии ближайшей больницы, но позже в тот же день он скончался, подтвердили в клинике. Турецкие СМИ сообщили, что полиция начала расследование.
Тело Летчмана было доставлено самолетом в Великобританию. Представитель британского Министерства иностранных дел заявил: «Мы поддерживаем семью британца, который погиб в Турции, и находимся в контакте с местными властями».
До декабря прошлого года Латчмен, родом из Бридженда в Южном Уэльсе, был помощником директора школы в академии Голдингтон в Бедфорде, где он также возглавлял кафедру компьютерных наук, согласно его профилю в социальной сети.
Судя по его публикациям в Интернете, он регулярно бегал и занимался спортом в тренажерных залах.
Семья и друзья Латчмана почтили его память в социальных сетях. Яшли Латчман опубликовал фотографию, на которой он тренируется с Мартином, с подписью «Покойся с миром, мой брат». Он написал: «Ты навсегда останешься для меня источником вдохновения и мотивации. Спасибо за все. Буду очень по тебе скучать.».
На веб-сайте доктора Синика утверждается, что он провел более 50 000 успешных трансплантаций. Его самые известные клиенты — футболисты международного уровня. Помимо Фердинанда, среди других бывших пациентов — финалист чемпионата мира в Хорватии Иван Ракитич, бывший нападающий сборной Франции и «Ливерпуля» Джибриль Сиссе и обладатель Кубка мира в Бразилии Ривалдо.
В заявлении клиники говорится, что она «глубоко опечалена» смертью Латчмана.
В сообщении медучреждения говорилось, что прошлым летом он успешно перенес пересадку волос и в этом году вернулся для повторной процедуры.
В заявлении сказано: «Перед второй операцией все необходимые медицинские обследования и анализы (включая анализ крови, рентген грудной клетки, ЭКГ и т.д.) были проведены тщательно и без пропусков, как и во время первой процедуры. Эти обследования были проведены под наблюдением анестезиолога, и пациентка была готова к операции. Однако перед началом процедуры пересадки волос и на подготовительном этапе пациентке неожиданно стало плохо по причинам, которые до сих пор неизвестны. Было оказано немедленное медицинское вмешательство, и он был срочно переведен в полностью оборудованную университетскую больницу. Несмотря на продолжавшуюся в течение дня интенсивную терапию, пациент, к сожалению, скончался позже вечером того же дня.».
В заявлении клиники также утверждается: «Наша клиника является опытным медицинским учреждением, которое на сегодняшний день выполнило более 70 000 процедур по пересадке волос. Вся соответствующая медицинская документация, связанная с этим инцидентом, была передана в соответствующие органы, и в настоящее время этот вопрос расследуется судебными органами».
На прошлой неделе турецкие СМИ также опровергли сообщения о том, что Латчман умер во время процедуры или что операция была прервана.
В сообщении также говорилось: «Инцидент произошел до начала процедуры пересадки волос. В связи с продолжающимся судебным процессом и из уважения к частной жизни семьи, на данный момент никакие дополнительные подробности разглашаться не будут».