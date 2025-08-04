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Ученый Леб назвал дату прибытия НЛО, летящего к Земле

Леб заявил, что инопланетяне могут лететь к нашей планете с враждебными намерениями.

Профессор из Гарварда Ави Леб заявил, что космический объект 3I/ATLAS — не метеорит, а инопланетный космический корабль, который может нести зонд или даже оружие, пишет Daily Mail.

«Он может прийти спасти нас или уничтожить. Нам лучше быть готовыми к обоим вариантам и проверять, все ли межзвездные объекты являются камнями», — заявил Леб.

Он добавил, что 3I/ATLAS приблизится к Земле в один из дней с 21 ноября по 5 декабря 2025 года.

По словам ученого, летящий к нашей планете объект, не метеорит, потому что он имеет «ретроградную орбиту» — движется против течения Солнечной системы и странным образом выравнивается с траекторией Земли.

Однако астроном из Оксфордского университета Крис Линтотт отверг утверждения Леба и назвал их «чепухой на ходулях». Он подчеркнул, что 3I/ATLAS — все-таки метеорит, хотя имеет необычную форму и большой размер (ширина — 19 км).

Ранее ученые заявили, что Туринская плащаница лежала не на теле Иисуса, а на скульптуре.