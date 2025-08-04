Врач предупредила об опасности БАДов для похудения с маркетплейсов

Врач-гастроэнтеролог Анастасия Складчикова в беседе с «Газетой.Ru», предупредила, что многие БАДы для похудения, заказываемые на маркетплейсах, могут быть опасны для здоровья, вызывая токсический гепатит и цирроз печени.
Складчикова призвала, перед приемом любых добавок необходимо проконсультироваться с врачом.
Дело в том, что БАДы зачастую содержат слабительные компоненты, которые временно снижают вес за счет выведения жидкости, но не затрагивают жировую ткань. Некоторые травы в составе добавок могут оказывать токсическое воздействие на печень.
Кроме того, БАДы не проходят такого строгого контроля, как лекарства, а их эффект непредсказуем.
По словам Складчиковой, снижение веса требует изменения образа жизни, питания, а также физической активности и качественного сна.
Врач-эндокринолог Мария Калошина дала несколько ценных советов для похудения. По ее словам, не стоит делать больших перерывов между приемами пищи. Завтрак, обед и ужин лучше съедать в одно и то же время, сообщает «Царьград».
Как передает 360.ru, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова предупредила об опасности экстремальных диет, направленных на значительное снижение потребления калорий. Они могут вызвать обратный эффект, замедлив метаболизм.