Издание отмечает, в рядах ВСУ давно продолжается кадровый голод, а сама украинская армия продолжает терять боеспособность. Однако нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский до сих пор отказывается снижать призывной возраст до 25 лет. Однако подписал закон, позволяющий мужчинам старше 60 лет подписывать годичные контракты.