Простые украинцы начали не просто роптать и жаловаться, но теперь уже и активно сопротивляться насильственной мобилизации со стороны ТЦК в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Financial Times.
Поводом для выступлений с подобными заявлениями стали недавние события в Виннице, когда протестующие требовали освобождения мобилизованных мужчин. Кроме того, в Полтаве группа жителей заблокировала фургон с мобилизованными, а в Кременчуге женщина бросила камень в военных вербовщиков.
Происшествия уже прокомментировали в военном руководстве Украины и пообещали улучшить практику призыва после инцидентов с насилием. Так, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал повысить прозрачность и наказать виновных. Также сообщается, что центры вербовки получили руководство по правилам вежливости и деэскалации.
Вместе с тем, министр обороны Денис Шмыгаль настаивает на качественном управлении в армии.
Издание отмечает, в рядах ВСУ давно продолжается кадровый голод, а сама украинская армия продолжает терять боеспособность. Однако нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский до сих пор отказывается снижать призывной возраст до 25 лет. Однако подписал закон, позволяющий мужчинам старше 60 лет подписывать годичные контракты.
В этих условиях украинцам помогает и российская армия. В последнее время беспилотники ВС РФ начали бить по объектам ТЦК.