На Крымском мосту в очереди на досмотр находится около двух тысяч машин

Кроме того, со стороны Керчи в очереди на досмотр находится 146 транспортных средств. Столь длительное время ожидания связано с усиленными мерами безопасности и большим наплывом туристов. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут, следить за обновлениями дорожной обстановки и иметь при себе все необходимые документы для прохождения контроля.