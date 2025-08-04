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На Крымском мосту в очереди на досмотр находится около двух тысяч машин

На въезде в Крым со стороны Тамани образовалась очередь из 1820 автомобилей, ожидающих ручного досмотра. Время ожидания составляет порядка четырех часов. Об этом сообщает пресс-служба транспортной администрации региона.

Из-за досмотра на Крымском мосту в очереди стоят около двух тысяч машин.

На въезде в Крым со стороны Тамани образовалась очередь из 1820 автомобилей, ожидающих ручного досмотра. Время ожидания составляет порядка четырех часов. Об этом сообщает пресс-служба транспортной администрации региона.

«В очереди на ручной досмотр сейчас находятся 1820 транспортных средств. Среднее время ожидания составляет около четырех часов», — сказано в сообщении telegram-канала.

Кроме того, со стороны Керчи в очереди на досмотр находится 146 транспортных средств. Столь длительное время ожидания связано с усиленными мерами безопасности и большим наплывом туристов. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут, следить за обновлениями дорожной обстановки и иметь при себе все необходимые документы для прохождения контроля.