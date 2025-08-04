«Это зло»: Актёр Панфилов резко высказался о браке и отношениях

Панфилов поделился, что больше не собирается официально жениться. Он объяснил это тем, что каждый новый брак оказывался хуже предыдущего. У него трое детей: сын Добрыня от первого брака, дочь Аврора от второго, и ещё одна дочь от третьего, который закончился в прошлом году. Именно последний брак окончательно убедил его, что официальные отношения — это не для него.