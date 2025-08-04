Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это зло»: Актёр Панфилов резко высказался о браке и отношениях

Никита Панфилов, известный по ролям в сериалах «Мажор» и «Сладкая жизнь», рассказал о своём разочаровании в отношениях. 46-летний актёр откровенно заявил, что полностью утратил веру в институт семьи.

Источник: Life.ru

«Брак — это зло. Надо жить и доказывать, что ты достоин того, чтобы с тобой были, а не пугать тем, что я уйду», — рассказал он беседе с Woman.ru.

Панфилов поделился, что больше не собирается официально жениться. Он объяснил это тем, что каждый новый брак оказывался хуже предыдущего. У него трое детей: сын Добрыня от первого брака, дочь Аврора от второго, и ещё одна дочь от третьего, который закончился в прошлом году. Именно последний брак окончательно убедил его, что официальные отношения — это не для него.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов расстался со своей женой после 23 лет брака. Пятая супруга Софья Кругликова приняла решение о разводе из-за непрекращающихся разногласий.