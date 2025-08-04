Комиссия при мэрии Екатеринбурга попробует спасти яхт-клуб «Коматек»

Комиссия по вопросам землепользования и застройки Екатеринбурга выступила с инициативой сменить назначение участка, на котором расположен яхт-клуб «Коматек», что позволит сохранить организацию и предотвратить ее закрытие.
Для реализации идеи планируется изменить назначение земельного участка, занимаемого клубом и парусной школой, переведя его из зоны парков и скверов (ТОП-1) в зону, допускающую размещение подобных учреждений (Р-4). Предложенные изменения будут вынесены на общественное обсуждение перед принятием решения.
Напомним, единственный в городе яхт-клуб «Коматек», который находится на правом берегу Верх-Исетского пруда, хотели закрыть и снести. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщал генеральный директор клуба Юрий Крюченков.
— В апреле этого года Арбитражный суд принял решение, что эллинг (помещение для хранения и ремонта лодок, катеров или яхт. — Прим. ред.) должны снести. А без него там будет нечего делать, — рассказывал «КП-Екатеринбург» Юрий Крюченков. — Мы должны убрать его до октября. Скоро у нас будет Кассационный суд, мы готовимся к нему.
После этого ученики клуба и их родители, общественники и просто неравнодушные жители собрались на пирсе, чтобы записать обращение Владимиру Путину, Артему Жоге, Денису Паслеру с просьбой о помощи. Дети даже нарисовали яркие плакаты про их любимый клуб. Участие в создании видеоролика приняли и воспитанники парусных флотилий «Каравелла» и «Флагман».