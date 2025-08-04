Комиссия при мэрии Екатеринбурга попробует спасти яхт-клуб «Коматек»

— В апреле этого года Арбитражный суд принял решение, что эллинг (помещение для хранения и ремонта лодок, катеров или яхт. — Прим. ред.) должны снести. А без него там будет нечего делать, — рассказывал «КП-Екатеринбург» Юрий Крюченков. — Мы должны убрать его до октября. Скоро у нас будет Кассационный суд, мы готовимся к нему.