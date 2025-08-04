По качеству дорог Нижегородская область даже не в ТОП-50

Лишь 43,2% автомобильных дорог общего пользования, имеющих региональное, межмуниципальное или местное значение, отвечают установленным стандартам.
Плотность дорожной сети в регионе составляет почти 318 километров на тысячу квадратных километров площади.
В верхних строчках рейтинга находится Москва, где все 100% дорог соответствуют нормативам. За ней следуют Ханты-Мансийский автономный округ (89,4%) и Челябинская область (84,2%).
Наихудшие показатели отмечены в Архангельской области, Кировской области и Волгоградской области. Там нормативам соответствуют от 17 до 29% автомагистралей.