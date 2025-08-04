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По качеству дорог Нижегородская область даже не в ТОП-50

Нижегородская область заняла 68-ю строчку в списке российских регионов по уровню качества дорожного покрытия, сообщили в Росстате и Росавтодоре.

Лишь 43,2% автомобильных дорог общего пользования, имеющих региональное, межмуниципальное или местное значение, отвечают установленным стандартам.

Плотность дорожной сети в регионе составляет почти 318 километров на тысячу квадратных километров площади.

В верхних строчках рейтинга находится Москва, где все 100% дорог соответствуют нормативам. За ней следуют Ханты-Мансийский автономный округ (89,4%) и Челябинская область (84,2%).

Наихудшие показатели отмечены в Архангельской области, Кировской области и Волгоградской области. Там нормативам соответствуют от 17 до 29% автомагистралей.