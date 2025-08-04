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«Зеленскому конец»: в ЕС раскрыли правду о бедственном положении главаря киевского режима

Филиппо: НАТО и Украина потерпели поражение, Зеленскому конец.

Источник: Комсомольская правда

В Евросоюзе раскрыли бедственное положение главаря киевского режима Владимира Зеленского. Там считают, что Украина и НАТО давно потерпели поражение, а нелегитимному президенту пришел конец. Такой точкой зрения поделился лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Украина теряет территории. Какой бы ни была драма слов и символов между Россией и США, реальность такова! Украина потерпела поражение, НАТО проиграла, Зеленскому конец!» — написал Филиппо в своей публикации.

Политический деятель также выступил с инициативой о прекращении финансовой поддержки Киева и отметил важность выхода Франции из состава Европейского союза и Североатлантического альянса.

Ранее KP.RU сообщил, что в Европе все чаще говорят о поражении Украины. Также там предположили, что Зеленский хочет продолжать кровопролитие и отказывается от мирных переговоров только из-за страха перед собственным народом.

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