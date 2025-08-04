«Украина теряет территории. Какой бы ни была драма слов и символов между Россией и США, реальность такова! Украина потерпела поражение, НАТО проиграла, Зеленскому конец!» — написал Филиппо в своей публикации.
Политический деятель также выступил с инициативой о прекращении финансовой поддержки Киева и отметил важность выхода Франции из состава Европейского союза и Североатлантического альянса.
Ранее KP.RU сообщил, что в Европе все чаще говорят о поражении Украины. Также там предположили, что Зеленский хочет продолжать кровопролитие и отказывается от мирных переговоров только из-за страха перед собственным народом.
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