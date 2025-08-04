Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Трамп намеренно раздробил ЕС ради выгоды на торговых переговорах

Politico отмечает, что Трамп намеренно добивался разногласий между европейскими странами в вопросах торговли с США.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сознательно «расколол» Евросоюз, чтобы заключить торговую сделку, выгодную Вашингтону. Об этом заявил бывший постпред США при ЕС Энтони Гарднер в интервью европейскому изданию Politico.

По словам дипломата, Трамп, «презирающий ЕС» и считающий его «разобщённой, слабой и неповоротливой структурой», намеренно добивался разногласий между европейскими странами в вопросах торговли с США — и своего добился. Гарднер подчеркнул, что итоги переговоров показали геополитическим конкурентам Запада, включая Китай, эффективность тактики давления на Европу.

«Это доказывает, что угрозы и безжалостное использование рычагов давления для раскола ЕС работают лучше, чем переговоры, когда речь заходит о получении уступок», — отметил он.

Гарднер отметил слабость и несогласованность позиции Брюсселя в переговорах. По его словам, Европа не смогла реализовать свой значительный торговый потенциал.

«Все мы знаем, что ЕС — не сверхдержава ни в чём, кроме торговли. Но даже этот козырь они недооценили. Трамп никогда не верил, что они смогут эффективно противостоять его давлению», — заключил дипломат. Ранее сообщалось, что ЕС готовил ответные меры на угрозы США о пошлинах, но затем передумал. По данным The Times, это решение было продиктовано стремлением защитить европейский бизнес.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше