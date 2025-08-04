Politico: Трамп намеренно раздробил ЕС ради выгоды на торговых переговорах

«Все мы знаем, что ЕС — не сверхдержава ни в чём, кроме торговли. Но даже этот козырь они недооценили. Трамп никогда не верил, что они смогут эффективно противостоять его давлению», — заключил дипломат. Ранее сообщалось, что ЕС готовил ответные меры на угрозы США о пошлинах, но затем передумал. По данным The Times, это решение было продиктовано стремлением защитить европейский бизнес.