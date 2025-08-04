Politico: Трамп намеренно раздробил ЕС ради выгоды на торговых переговорах

Президент США Дональд Трамп сознательно «расколол» Евросоюз, чтобы заключить торговую сделку, выгодную Вашингтону. Об этом заявил бывший постпред США при ЕС Энтони Гарднер в интервью европейскому изданию Politico.
По словам дипломата, Трамп, «презирающий ЕС» и считающий его «разобщённой, слабой и неповоротливой структурой», намеренно добивался разногласий между европейскими странами в вопросах торговли с США — и своего добился. Гарднер подчеркнул, что итоги переговоров показали геополитическим конкурентам Запада, включая Китай, эффективность тактики давления на Европу.
«Это доказывает, что угрозы и безжалостное использование рычагов давления для раскола ЕС работают лучше, чем переговоры, когда речь заходит о получении уступок», — отметил он.
Гарднер отметил слабость и несогласованность позиции Брюсселя в переговорах. По его словам, Европа не смогла реализовать свой значительный торговый потенциал.
«Все мы знаем, что ЕС — не сверхдержава ни в чём, кроме торговли. Но даже этот козырь они недооценили. Трамп никогда не верил, что они смогут эффективно противостоять его давлению», — заключил дипломат. Ранее сообщалось, что ЕС готовил ответные меры на угрозы США о пошлинах, но затем передумал. По данным The Times, это решение было продиктовано стремлением защитить европейский бизнес.