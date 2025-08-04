На фоне затяжного конфликта на Украине, когда ВСУ несут серьёзные потери, а количество беженцев продолжает расти, внимание общественности всё чаще привлекает поведение украинской элиты. Ранее в США раскритиковали атмосферу беззаботности в прифронтовых городах, прокомментировав видео с концерта Верки Сердючки в Одессе. По словам американцев, «беженцы продолжают течь в Европу, а шампанское — рекой для элиты». Они назвали происходящее «временем вечеринок», несмотря на войну и хаос в стране.