Красноярцы назвали главные причины плохого самочувствия

Главная проблема — нарушение режима сна, питания и отдыха. Об этом сказали 32% участников. Ещё 30% жалуются на усталость, 26% — на нехватку физической активности, 23% — на слабую медицину.
Плохую экологию отметили 20%, вредные привычки — 16%. Некоторые признались, что не проходят медосмотры и не долечивают болезни.
Женщины чаще говорят об усталости и экологии, мужчины — о вредных привычках и отказе от лечения. Старшее поколение и люди с невысоким доходом чаще связывают проблемы со здоровьем с качеством медицины и образом жизни.
При этом 17% красноярцев считают себя абсолютно здоровыми — чаще это молодые и обеспеченные мужчины.