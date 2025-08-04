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Красноярцы назвали главные причины плохого самочувствия

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сервис SuperJob провёл опрос среди жителей Красноярска и выяснил, какие причины мешают им чувствовать себя здоровыми.

Источник: Без источника

Главная проблема — нарушение режима сна, питания и отдыха. Об этом сказали 32% участников. Ещё 30% жалуются на усталость, 26% — на нехватку физической активности, 23% — на слабую медицину.

Плохую экологию отметили 20%, вредные привычки — 16%. Некоторые признались, что не проходят медосмотры и не долечивают болезни.

Женщины чаще говорят об усталости и экологии, мужчины — о вредных привычках и отказе от лечения. Старшее поколение и люди с невысоким доходом чаще связывают проблемы со здоровьем с качеством медицины и образом жизни.

При этом 17% красноярцев считают себя абсолютно здоровыми — чаще это молодые и обеспеченные мужчины.