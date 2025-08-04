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Кинорежиссер Эльдар Шенгелая скончался в 92 года

Советский и грузинский кинорежиссер Эльдар Шенгелая скончался в возрасте 92 лет, заявили в фонде Нато Вачнадзе.

Советский и грузинский кинорежиссер Эльдар Шенгелая скончался в возрасте 92 лет, заявили в фонде Нато Вачнадзе.

Шенгелая был режиссером в таких фильмах как «Голубые горы, или Неправдоподобная история».

Кинорежиссер был удостоен звания народного артиста СССР и Государственной премии СССР.

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