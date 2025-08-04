На Солнце произошли две сильные вспышки

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Две вспышки предпоследнего класса мощности (М) зафиксированы на Солнце. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.
«4 августа в 08:15 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N04E14) зарегистрирована вспышка M1.4 продолжительностью 16 минут», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о вспышке М2.1, произошедшей на Солнце в 07:57 мск в той же группе пятен.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.