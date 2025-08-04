РИА Рейтинг: в Волгоградской области треть дорог отвечает нормам

В целом по России по состоянию на конец 2024 года 54,8% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения отвечают нормативным требованиям, что на 0,7 процентных пункта выше уровня конца 2023 года. Как показало исследование, в 44 субъектах РФ доля таких дорог ниже общероссийского уровня. Причем различие в доле дорог, отвечающих нормативным требованиям, очень велико — между пятеркой лидеров рейтинга и замыкающими пятью регионами оно составляет 3 раза.