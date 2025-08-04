Запах победы: Фермеры окатили навозной жижей цыган, обосновавшихся на их землях

Ранее Life.ru сообщал, что в Ставропольском крае группа цыган напала на сотрудников полиции. В результате были задержаны трое основных участников инцидента, которым может грозить до пяти лет лишения свободы по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Позже нападавшие выразили свои извинения.