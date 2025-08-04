Американская техника не может остановить российский истребитель Су-57. Об этом сообщает итальянское издание L'Antidiplomatico.
— Посыл ясен: даже лучшие истребители, поставляемые Западом, рискуют устареть перед лицом нового поколения российского оружия. И пока Украина изо всех сил пытается не отставать, Москва уже смотрит в будущее, — говорится в материале издания.
Журналисты отметили, что с появлением этого истребителя борьба за господство в небе «вступила в новую фазу».
При этом ранее в зарубежных СМИ также появилась информация, что американская ракета класса «воздух — воздух» AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile (JATM) может стать «убийцей» российских истребителей Су-35 и Су-57. Дальность ее применения может превышать 200 километров.
Стало известно, что в стелс-истребитель Су-57 внедрили систему искусственного интеллекта, которая фактически является электронным вторым пилотом самолета. Таким образом, ИИ-помощник будет давать пилотам подсказки во время плановых полетов и в сценариях боевых действий.