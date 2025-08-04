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В Соликамске приостановили деятельность деревообрабатывающей компании за нарушение миграционного законодательства

Сотрудники органа принудительного исполнения приостановили деятельность предприятия на 14 суток за несоблюдение законодательства в области трудовых отношений с мигрантами.

Сотрудники органа принудительного исполнения приостановили деятельность предприятия на 14 суток за несоблюдение законодательства в области трудовых отношений с мигрантами.

В отдел судебных приставов по г. Соликамску и Соликамскому району ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ о назначении административного наказания в отношении общества с ограниченной ответственностью, занимающегося распиловкой и строганием древесины. В ходе проверки деятельности юридического лица было установлено, что на предприятии трудился гражданин Республики Азербайджан, о трудоустройстве которого предприниматель не уведомил контролирующий орган в установленном порядке. Таким образом, общество допустило нарушение ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ, которой предусмотрена ответственность за неуведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином.

Рассмотрев материалы административного дела, суд назначил организации наказание в виде приостановления деятельности путем временного прекращения работ по заготовке древесины сроком на 14 суток.

Сразу же после возбуждения исполнительного производства судебные приставы в присутствии понятых опечатали технические и служебные помещения. Руководитель юридического лица предупрежден об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда.