В Соликамске приостановили деятельность деревообрабатывающей компании за нарушение миграционного законодательства

В отдел судебных приставов по г. Соликамску и Соликамскому району ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ о назначении административного наказания в отношении общества с ограниченной ответственностью, занимающегося распиловкой и строганием древесины. В ходе проверки деятельности юридического лица было установлено, что на предприятии трудился гражданин Республики Азербайджан, о трудоустройстве которого предприниматель не уведомил контролирующий орган в установленном порядке. Таким образом, общество допустило нарушение ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ, которой предусмотрена ответственность за неуведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином.