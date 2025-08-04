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Комментатор Журавель раскритиковал игроков «Акрона» за момент с первым пенальти

Спортивный журналист дал свою оценку ситуации с нереализованным 11-метровым в ворота «Спартака» в Самаре на 64-й минуте.

Спортивный журналист дал свою оценку ситуации с нереализованным 11-метровым в ворота «Спартака» в Самаре на 64-й минуте.

Встреча третьего тура РПЛ прошла 3 августа (6+). Тольяттинцы и москвичи не выявили победителя — 1:1. Забили Пабло Солари у гостей и Артем Дзюба с пенальти у хозяев. Оба отличились в конце матча.

При этом волжане могли выйти вперед еще на 64-й минуте. Вратарь москвичей Александр Максименко задел в штрафной Максима Болдырева. Судья указал на точку. Однако Стефан Лончар пробил выше ворот.

До этого около мяча стояли и о чем-то говорили непосредственно Стефан, а также Артем Дзюба и Дмитрий Пестряков.

«Так выглядит ментальная неготовность. Не Лончара персонально, а всей команды. Бросились на мяч, как в детском мультике. Где список пенальтистов от тренера? Где Дзюба?», — написал в своем телеграм-канале комментатор Тимур Журавель.

Недавно сообщали, что 36-летний нападающий волжан Артем Дзюба установил уникальное достижение в чемпионате после гола «Спартаку».

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