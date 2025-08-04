Россиян предупредили об опасности размораживать мясо в воде

Старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Анна Джабакова предупредила об опасности размораживать мясо в воде, особенно горячей, уточнив, что температура выше +4°C создаёт благоприятные условия для размножения бактерий, в том числе Salmonella.
Поверхность мяса перегревается, а внутренние слои остаются замороженными. Все это ускоряет порчу продукта. Вода вымывает белки, соки и минералы, что делает мясо сухим и безвкусным. Резкий перепад температур разрушает волокна, а это делает продукт жестким.
Джабакова рекомендует размораживать мясо в холодильнике при температуре +2…+4°C. По ее словам, это самый безопасный способ, особенно если положить мясо на нижнюю полку в контейнере. Кроме того, можно использовать вакуумную упаковку и холодную воду, меняя её каждые 30 минут.
Микроволновка с режимом «разморозка» также подойдет, но готовить нужно сразу после этого.
Как передает «Царьград», ученые выяснили опасность самого популярного способа приготовления мяса: жарка мяса на гриле и в целом на сильном огне может нанести вред организму, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений при диабете.
Врач-диетолог, кардиолог Асият Хачирова назвала самыми здоровыми и диетическими методами приготовления мяса тушение и варку, передает 360.ru.