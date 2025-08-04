Россиян предупредили об опасности размораживать мясо в воде

Джабакова рекомендует размораживать мясо в холодильнике при температуре +2…+4°C. По ее словам, это самый безопасный способ, особенно если положить мясо на нижнюю полку в контейнере. Кроме того, можно использовать вакуумную упаковку и холодную воду, меняя её каждые 30 минут.