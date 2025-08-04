Срочная новость Силовики в Кабардино-Балкарии нейтрализовали трёх террористов, которые планировали совершить нападение на сотрудников правоохранительных органов республики. Злоумышленники были нейтрализованы ответным огнем, сообщили в ФСБ.
В Кабардино-Балкарии ликвидированы трое террористов
Силовики в Кабардино-Балкарии нейтрализовали трёх террористов, которые планировали совершить нападение на сотрудников правоохранительных органов республики. Злоумышленники были нейтрализованы ответным огнем, сообщили в ФСБ.