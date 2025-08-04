Бьет по здоровью от младенцев до стариков: названы ужасающие масштабы «пластикового кризиса»

Более 98% пластмасс производится из ископаемого топлива — нефти, газа и угля, отмечает The Guardian. Энергоемкий производственный процесс приводит к климатическому кризису, поскольку выбросы CO2 в год эквивалентны 2 миллиардам тонн — это больше, чем выбросы в России, которая занимает четвертое место в мире по загрязнению окружающей среды, констатирует британское издание. Производство пластмасс также приводит к загрязнению воздуха, в то время как более половины неуправляемых пластиковых отходов сжигается на открытом воздухе, что еще больше увеличивает загрязнение воздуха, отмечается в отчете.