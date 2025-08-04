Бьет по здоровью от младенцев до стариков: названы ужасающие масштабы «пластикового кризиса»

Мировой «кризис пластмасс стоимостью 1,5 трлн долларов» бьет по здоровью людей от младенчества до старости, предупреждает новый отчет. Производство пластмасс с 1950 года увеличилось более чем в 200 раз и наносит ущерб здоровью на каждом этапе — от добычи до утилизации, говорится в обзоре, опубликованном в The Lancet.
Согласно новому экспертному обзору, пластмассы представляют собой «серьезную, растущую и недооцениваемую опасность» для здоровья человека и планеты. В докладе сделан вывод, что мир переживает «кризис пластмасс», который вызывает болезни и смерть от младенчества до старости и наносит ущерб здоровью по меньшей мере на 1,5 трлн долларов в год.
Движущей силой кризиса, пишет The Guardian, является резкое ускорение производства пластмасс, которое с 1950 года увеличилось более чем в 200 раз и к 2060 году должно вырасти почти втрое и превысить миллиард тонн в год. Несмотря на то, что пластик имеет множество важных применений, наиболее стремительный рост наблюдается в производстве одноразовых пластмассовых изделий, таких как бутылки для напитков и контейнеры для фаст-фуда.
В результате уровень загрязнения окружающей среды пластиком также резко возрос, и в настоящее время 8 миллиардов тонн загрязняют всю планету, говорится в обзоре, от вершины Эвереста до глубочайшей океанской впадины. Перерабатывается менее 10% пластика.
В обзоре говорится, что пластмассы представляют опасность для людей и планеты на каждом этапе, начиная с добычи ископаемого топлива, из которого они были изготовлены, и заканчивая производством, использованием и утилизацией. Это приводит к загрязнению воздуха, воздействию токсичных химикатов и проникновению микропластика в организм. Загрязнение пластиком может даже способствовать размножению болезнетворных комаров, поскольку вода, скопившаяся в замусоренном пластике, обеспечивает хорошие условия для размножения.
Обзор, опубликованный в ведущем медицинском журнале The Lancet, был опубликован перед шестым и, вероятно, последним раундом переговоров между странами по согласованию юридически обязывающего глобального договора по пластмассам для преодоления кризиса. Переговоры осложняются глубокими разногласиями между более чем 100 странами, которые поддерживают ограничение производства пластмасс, и нефтяными государствами, такими как Саудовская Аравия, которые выступают против этого предложения. The Guardian недавно рассказала о том, как нефтяные государства и лоббисты индустрии пластмасс срывают переговоры.
«Мы много знаем о масштабах и серьезности воздействия пластикового загрязнения на здоровье и окружающую среду», — комментирует профессор Филип Ландриган, педиатр и эпидемиолог из Бостонского колледжа в США и ведущий автор нового доклада. Он сказал, что крайне важно, чтобы в договоре по пластмассам были предусмотрены меры по защите здоровья человека и планеты.
«Последствия этого в наибольшей степени сказываются на уязвимых группах населения, особенно на младенцах и детишках, — отмечает он. — Они приводят к огромным экономическим издержкам для общества. Мы обязаны принять ответные меры».
Нефтяные компании и производители пластмасс утверждают, что основное внимание следует уделять переработке пластика, а не сокращению производства. Но, в отличие от бумаги, стекла, стали и алюминия, химически сложные пластмассы не поддаются быстрой переработке. В докладе говорится: «Теперь ясно, что мир не может справиться с кризисом загрязнения пластиком с помощью вторичной переработки».
Более 98% пластмасс производится из ископаемого топлива — нефти, газа и угля, отмечает The Guardian. Энергоемкий производственный процесс приводит к климатическому кризису, поскольку выбросы CO2 в год эквивалентны 2 миллиардам тонн — это больше, чем выбросы в России, которая занимает четвертое место в мире по загрязнению окружающей среды, констатирует британское издание. Производство пластмасс также приводит к загрязнению воздуха, в то время как более половины неуправляемых пластиковых отходов сжигается на открытом воздухе, что еще больше увеличивает загрязнение воздуха, отмечается в отчете.
В производстве пластмасс используется более 16 000 химических веществ, включая наполнители, красители, антипирены и стабилизаторы. В докладе говорится, что многие химические вещества, используемые в пластмассах, связаны с воздействием на здоровье на всех этапах жизни человека, но не было ясности в отношении того, какие химические вещества присутствуют в пластмассах.
Анализ показал, что плоды, младенцы и маленькие дети очень чувствительны к вреду, связанному с использованием пластмасс, и это воздействие связано с повышенным риском выкидыша, преждевременных и мертворождений, врожденных дефектов, нарушения роста легких, детского рака и проблем с фертильностью в дальнейшей жизни.
Пластиковые отходы часто распадаются на микро- и нанопластики, которые попадают в организм человека с водой, пищей и при дыхании. Частицы пластика были обнаружены в крови, головном мозге, грудном молоке, плаценте, сперме и костном мозге. Их влияние на здоровье человека пока в значительной степени неизвестно, но они были связаны с инсультами и сердечными приступами, и исследователи заявили, что необходим осторожный подход.
Пластик часто считается дешевым материалом, но ученые утверждают, что он является дорогостоящим, если учесть ущерб, наносимый здоровью людей. По одной из оценок, ущерб здоровью всего от трех химических веществ, используемых в производстве пластмасс — ПБДЭ, BPA и DEHP — в 38 странах составил 1,5 трлн долларов в год.