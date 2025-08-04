«Находится вне юрисдикции Беларуси». МНС сказала, как белорусов обманывают мошенники в Instagram*

В МНС подчеркнули, что ни один добросовестный субъект хозяйствования не просит перевести деньги в счет оплаты товаров или услуг на банковскую карту. При подозрениях можно спросить УНП, чтобы через сайт МНС проверить, зарегистрирован ли продавец в качестве плательщика налога на профдоход. Легальные предприниматели даже в соцсети укажут свои реквизиты (название, УНП, юрадрес, ссылку на официальный интернет-магазин).