«Находится вне юрисдикции Беларуси». МНС сказала, как белорусов обманывают мошенники в Instagram*

В Министерстве по налогам и сборам сказали белорусам, как не стать жертвой мошенников при покупках в Instagram*, пишет БелТА.
В МНС отметили, что в ведомство регулярно поступают жалобы на недобросовестных продавцов в популярной соцсети. Белорусы жалуются на размеры и качество товаров, купленных онлайн. Часто бывают случаи мошенничества, когда «продавец» взял предоплату, а потом заблокировал номер и аккаунт покупателя.
— Напоминаем, что данная социальная сеть находится вне юрисдикции Беларуси. И совершая так покупки или заказывая услуги, граждане действуют на свой страх и риск, — отметили в министерстве.
В МНС подчеркнули, что ни один добросовестный субъект хозяйствования не просит перевести деньги в счет оплаты товаров или услуг на банковскую карту. При подозрениях можно спросить УНП, чтобы через сайт МНС проверить, зарегистрирован ли продавец в качестве плательщика налога на профдоход. Легальные предприниматели даже в соцсети укажут свои реквизиты (название, УНП, юрадрес, ссылку на официальный интернет-магазин).
— Добросовестный бизнесмен не станет скрывать своих данных, — заметили в ведомстве.
В случае обмана в соцсети, в первую очередь, нужно сохранить «цифровые следы» общения с продавцом — переписку, телефонные номера, чеки банковских транзакций и т.д.
* — продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.
Тем временем Нацбанк сказал о рекордном количестве карт на руках у белорусов: «Банковских карт стало больше, а банкоматов и инфокиосков — меньше».
Еще Минфин сообщил, на что Совмин выделил 1,5 миллиарда рублей дополнительно.