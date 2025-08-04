В КБР ликвидировали трёх террористов

По данным ЦОС ФСБ, в селе Исламей Баксанского района на тайном адресе были выявлены трое россиян, входивших в террористическую группировку и готовивших нападение на сотрудников местных правоохранительных органов. При попытке задержания они оказали вооружённое сопротивление, после чего были нейтрализованы ответным огнём. Потерь среди силовиков не зафиксировано.