В КБР ликвидировали трёх террористов

По данным ЦОС ФСБ, в селе Исламей Баксанского района на тайном адресе были выявлены трое россиян, входивших в террористическую группировку и готовивших нападение на сотрудников местных правоохранительных органов. При попытке задержания они оказали вооружённое сопротивление, после чего были нейтрализованы ответным огнём. Потерь среди силовиков не зафиксировано.
В Следственном комитете уточнили, что трёх вооружённых мужчин обнаружили в автомобиле на окраине Исламея в ночь на 1 августа.
Ранее Life.ru писал, что правоохранители сорвали подготовку теракта в Ростовской области в отношении российского военнослужащего. С целью реализации своего плана, злоумышленник заранее снял жилье неподалеку от дома своей намеченной жертвы и начал собирать разведывательные сведения, нужные для проведения атаки. Взрывчатку от куратора он получил в Петербурге.