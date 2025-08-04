Прикамец выплатил четверть миллиона за ущерб от ДТП, произошедшего по его вине

Авария произошла на одной из дорог вблизи г. Красновишерска. Водитель Renault Logan не выбрал скорость, которая бы позволяла ему контролировать дорожную обстановку, вследствие чего произошло столкновении с внедорожником, который двигался сзади. В результате аварии у Toyota Hilux были повреждены передний бампер, левое заднее крыло и дверь.