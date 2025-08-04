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Прикамец выплатил четверть миллиона за ущерб от ДТП, произошедшего по его вине

Авария произошла на одной из дорог вблизи г.

Авария произошла на одной из дорог вблизи г. Красновишерска. Водитель Renault Logan не выбрал скорость, которая бы позволяла ему контролировать дорожную обстановку, вследствие чего произошло столкновении с внедорожником, который двигался сзади. В результате аварии у Toyota Hilux были повреждены передний бампер, левое заднее крыло и дверь.

Собственник японского пикапа в суде потребовал от виновника аварии компенсации потраченных на восстановлении автомобиля денежных средств. Суд, исходя из данных о полученных истцом страховых выплатах, данных экспертизы, а также полной стоимости ремонтных работ, присудил истцу сумму в размере 248 тыс. рублей.

Исполнительный документ о взыскании материального ущерба поступил в отделение судебных приставов по Красновишерскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства и разъяснили ему негативные последствия игнорирования решения суда. Гражданин серьезно отнесся к перспективе быть подвергнутым мерам принудительного взыскания и внес всю сумму задолженности на депозитный счет подразделения ведомства. После перечисления денежных средств взыскателю исполнительное производство будет окончено.