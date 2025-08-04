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Инфляция в Ростовской области замедлилась, но осталась выше среднероссийской

Инфляция в Ростовской области замедлилась до 9,66%

Источник: Комсомольская правда

Годовая инфляция в Ростовской области после замедления в течение двух месяцев составила в июне 9,66%. Однако этот показатель остался выше, чем в среднем по России (9,40%), сообщает ЦБ.

Цены на продукты питания в июне снизились на 0,18% по сравнению с майскими показателями, но за год выросли на 13,89%. Сильнее всего подешевели яйца, за двенадцать месяцев они изменились в цене на 21,21%.

Также снизились ценники на овощи, помидоры, капусту и картофель, но при сравнении год к году было зафиксировано повышение стоимости плодоовощной продукции на 18,10%. Кроме этого, стал дешевле сахар, а рыбопродукты, наоборот, подорожали.

Что касается непродовольственных товаров, то за месяц их средняя стоимость почти не изменилась (-0,02%), но за год они стали дороже на 4,43%. В частности, повышаться в цене продолжили строительные материалы, но дешевели электроника и бытовая техника, компьютеры и средства связи.

ЦБ со ссылкой на Росстат отмечает, что годовая инфляция в целом по стране в июне снизилась до 9,40% против 9,88% в мае. По прогнозу, инфляция достигнет 4% в 2026 году.

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