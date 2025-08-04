Инфляция в Ростовской области замедлилась, но осталась выше среднероссийской

Что касается непродовольственных товаров, то за месяц их средняя стоимость почти не изменилась (-0,02%), но за год они стали дороже на 4,43%. В частности, повышаться в цене продолжили строительные материалы, но дешевели электроника и бытовая техника, компьютеры и средства связи.