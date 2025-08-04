Ушел из жизни создатель гимна Волгоградской области Юрий Курасов

В некрологе, который опубликовал один из тг-каналов, говорится, что талантливый педагог оставил глубокий след в образовании региона — будучи выпускником Волгоградского педагогического института, он разрабатывал инновационные подходы к преподаванию истории. Его научные изыскания получали признание на всероссийском уровне, публикуясь в авторитетных научно-популярных изданиях. Феноменальная лингвистическая одаренность позволяла Курасову свободно общаться на 13 языках.