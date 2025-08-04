Как рассчитываются алименты в Татарстане

Родители могут прийти к взаимному решению по алиментам и оформить соответствующее соглашение у нотариуса. В таком документе прописываются сумма, условия и график перечислений.
Если достичь договоренности не удалось, алименты будут назначены через суд:
— на одного ребенка — четверть от дохода плательщика;
— на двоих детей — треть от заработка;
— на троих и более — половина от общего дохода.
При этом суд вправе изменить сумму выплат в зависимости от финансового положения обеих сторон и прочих значимых факторов.
Что влияет на размер алиментов:
— Если у плательщика нет постоянного дохода или он не трудоустроен, алименты устанавливаются в фиксированной сумме, привязанной к прожиточному минимуму.
— При получении пособия по безработице расчет алиментов производится на основе его размера.
— В случае отсутствия как официальной работы, так и пособия выплаты определяются по доходу с последнего места трудоустройства или исходя из средней зарплаты по стране.
— Если алиментщик — пенсионер или имеет инвалидность, сумма алиментов рассчитывается на основе размера пенсии или социальных выплат.
— Если плательщик имеет несколько работ, учитываются все его официальные доходы.