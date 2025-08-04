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Как рассчитываются алименты в Татарстане

С расторжением брака за родителями сохраняется обязанность обеспечивать своих несовершеннолетних детей. Поэтому родитель, с которым проживают дети, вправе подать на алименты.

Источник: ИА Татар-информ

Родители могут прийти к взаимному решению по алиментам и оформить соответствующее соглашение у нотариуса. В таком документе прописываются сумма, условия и график перечислений.

Если достичь договоренности не удалось, алименты будут назначены через суд:

— на одного ребенка — четверть от дохода плательщика;

— на двоих детей — треть от заработка;

— на троих и более — половина от общего дохода.

При этом суд вправе изменить сумму выплат в зависимости от финансового положения обеих сторон и прочих значимых факторов.

Что влияет на размер алиментов:

— Если у плательщика нет постоянного дохода или он не трудоустроен, алименты устанавливаются в фиксированной сумме, привязанной к прожиточному минимуму.

— При получении пособия по безработице расчет алиментов производится на основе его размера.

— В случае отсутствия как официальной работы, так и пособия выплаты определяются по доходу с последнего места трудоустройства или исходя из средней зарплаты по стране.

— Если алиментщик — пенсионер или имеет инвалидность, сумма алиментов рассчитывается на основе размера пенсии или социальных выплат.

— Если плательщик имеет несколько работ, учитываются все его официальные доходы.