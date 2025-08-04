Минэкологии Казахстана проиграло спор у оператора Кашагана

Мы приветствуем решение апелляционного суда, подтверждающее правильность действий NCOC по управлению выбросами серы, которые осуществляются ответственно и в соответствии с законодательством Республики Казахстан, действующими стандартами и передовой практикой.
Издание отмечает, что власти Казахстана добиваются увеличения доходов от национальных месторождений и подали в международный арбитраж иск к партнерам СП на $160 млрд.
Основная сумма связана с недополученной выручкой, но включает и ущерб от предполагаемых экологических нарушений и коррупционных сделок.
Партнеры проекта в 2024 году предложили инвестировать $110 млн в социальные проекты для урегулирования спора.
В июле 2025 года власти Казахстана заявили об ужесточении требований к инвесторам.
Теперь от них ждут не просто инвестиций, а реальной поддержки казахстанского производства.
Наша концептуальная цель — построить вокруг гигантских проектов самодостаточный промышленный кластер. Сегодня это вопрос национальной экономической устойчивости.
Компании должны подписать минимум 5 долгосрочных контрактов с местными поставщиками и помогать запускать локальные производства. Взамен — доступ к крупным контрактам.