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Минэкологии Казахстана проиграло спор у оператора Кашагана

АСТАНА, 4 авг — Sputnik. Минэкологии Казахстана не смогло настоять на взыскании экологического штрафа в $4,2 млрд за сверхнормативное хранение серы на месторождении Кашаган в апелляционном суде Астаны, пишет Bloomberg.

Источник: Пресс-служба NCOC

Мы приветствуем решение апелляционного суда, подтверждающее правильность действий NCOC по управлению выбросами серы, которые осуществляются ответственно и в соответствии с законодательством Республики Казахстан, действующими стандартами и передовой практикой.

говорится в заявлении оператора NCOC и партнёров по предприятию

Издание отмечает, что власти Казахстана добиваются увеличения доходов от национальных месторождений и подали в международный арбитраж иск к партнерам СП на $160 млрд.

Основная сумма связана с недополученной выручкой, но включает и ущерб от предполагаемых экологических нарушений и коррупционных сделок.

Партнеры проекта в 2024 году предложили инвестировать $110 млн в социальные проекты для урегулирования спора.

В июле 2025 года власти Казахстана заявили об ужесточении требований к инвесторам.

Теперь от них ждут не просто инвестиций, а реальной поддержки казахстанского производства.

Наша концептуальная цель — построить вокруг гигантских проектов самодостаточный промышленный кластер. Сегодня это вопрос национальной экономической устойчивости.

заявил министр энергетики Ерлан Аккенженов

Компании должны подписать минимум 5 долгосрочных контрактов с местными поставщиками и помогать запускать локальные производства. Взамен — доступ к крупным контрактам.