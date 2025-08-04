В Башкирии появится новый закон о молодежном представительстве

Согласно новым положениям, численность палаты увеличится с 35 до 45 человек. Десять мест займут представители по рекомендации Главы республики, еще десять будут отобраны по предложению президиума Госсобрания. Остальные 25 членов отберут на конкурсной основе среди активистов общественных организаций и политических партий. Закон предусматривает чёткие критерии отбора и пятилетний срок полномочий.