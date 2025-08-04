В Башкирии появится новый закон о молодежном представительстве

Депутаты Башкирии осенью рассмотрят проект закона «О Молодежной общественной палате при Госсобрании РБ», который разрабатывался с учетом передового опыта других регионов.
Как пояснил председатель заксобрания Константин Толкачев, при подготовке документа тщательно изучили практику Московской, Брянской, Самарской, Саратовской областей, а также Татарстана и Мордовии.
— Наш законопроект не просто обновляет правовые основы работы палаты, но и расширяет участие молодежи в законотворческом процессе, — отметил он.
Согласно новым положениям, численность палаты увеличится с 35 до 45 человек. Десять мест займут представители по рекомендации Главы республики, еще десять будут отобраны по предложению президиума Госсобрания. Остальные 25 членов отберут на конкурсной основе среди активистов общественных организаций и политических партий. Закон предусматривает чёткие критерии отбора и пятилетний срок полномочий.
Толкачев подчеркнул, что теперь у молодежи появится больше возможностей влиять на политику.
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