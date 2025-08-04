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В Беларуси с 1 августа заработали три новых телеканала

В Беларуси с 1 августа появились три новых телеканала. Об этом информирует «Белтелеком».

Источник: БЕЛТА

Телеканалы являются тестовыми. Как отметили в «Белтелеком», они появились в расширенных и базовых пакетах ZALA IPTV, также в базовом пакете «Канапа ТВ» SMART ZALA. Это телеканал .Red, предназначенный для женской аудитории. В эфире — сериалы и программы ведущих мировых студий. Речь идет и о телеканале .Black, где также показывают программы ведущих мировых производителей, но канал направлен на мужскую аудиторию. Кроме того, начал вещание канал Timeless Dizi Channel, где к просмотру предлагаются турецкие драмы в жанре дизи.