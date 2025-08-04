Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтербез объяснил появление летательного аппарата над Пермским краем

Очевидцы сняли его на видео.

Источник: Аргументы и факты

Министерство территориальной безопасности объяснило появление летательного аппарата над Пермским краем в комментарии сайту perm.aif.ru.

Речь идёт о ролике, который был опубликован в пермских телеграм-каналах утром 4 августа. На видео очевидцы засняли неизвестный летательный аппарат, который люди заметили в небе. В ролике он планирует в чистом небе. Телеграм-канал «ЧП Пермь» сообщил, что объект заметили над Горнозаводском.

Сайт perm.aif.ru запросил информацию о видео и том, что попало на него, в министерстве территориальной безопасности Пермского края. В ведомстве рассказали, что очевидцы стали свидетелями согласованного полёта.

«Это полёт лёгкого самолёта АН-2, он согласован с Росавиацией. Причин для паники нет», — рассказали perm.aif.ru в минтербезе Прикамья.

Напомним, в начале июля 2025 года сайт perm.aif.ru рассказывал, что несколько неизвестных летательных аппаратов заметили встревоженные жители Пермского края и Удмуртии на границе двух регионов. В минтербезе Пермского края и комитете по делам ГО и ЧС республики объяснили, что в небе оказались не БПЛА, а лёгкие самолёты.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше