В Тракторозаводском районе Челябинска 20 домов останутся без воды на 36 часов

Сообщается, что это связано с неотложными ремонтными работами на водоводе диаметром 150 мм в районе дома 36 по улице Салютная.
«Водоснабжение по ряду адресов будет временно приостановлено с 9 утра 5 августа до 9 вечера 6 августа», — предупреждает МУП «ПОВВ».
Подача воды будет прекращена в дома 34, 36, 38, 40, 42, 46, 50, 54 по улице Салютная; 19, 21, 21-А, 23, 23-А, 25-А, 27, 29 по улице Горького; 16-А и 19 по улице Крылова и 39-А и 41-А по улице Грибоедова.
Для горожан будет организован подвоз воды автоцистернами в вечернее время.