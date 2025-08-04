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В Тракторозаводском районе Челябинска 20 домов останутся без воды на 36 часов

В Тракторозаводском районе Челябинска 20 домов останутся без воды на 36 часов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что это связано с неотложными ремонтными работами на водоводе диаметром 150 мм в районе дома 36 по улице Салютная.

«Водоснабжение по ряду адресов будет временно приостановлено с 9 утра 5 августа до 9 вечера 6 августа», — предупреждает МУП «ПОВВ».

Подача воды будет прекращена в дома 34, 36, 38, 40, 42, 46, 50, 54 по улице Салютная; 19, 21, 21-А, 23, 23-А, 25-А, 27, 29 по улице Горького; 16-А и 19 по улице Крылова и 39-А и 41-А по улице Грибоедова.

Для горожан будет организован подвоз воды автоцистернами в вечернее время.