В Тракторозаводском районе Челябинска 20 домов останутся без воды на 36 часов

Подача воды будет прекращена в дома 34, 36, 38, 40, 42, 46, 50, 54 по улице Салютная; 19, 21, 21-А, 23, 23-А, 25-А, 27, 29 по улице Горького; 16-А и 19 по улице Крылова и 39-А и 41-А по улице Грибоедова.